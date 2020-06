Debora Ergas: chi è la giornalista, figlia di Sandra Milo

Chi è la giornalista e figlia di Sandra Milo, Debora Ergas: la collaborazione con la madre, carriera e curiosità, le polemiche.

L’attrice Sandra Milo ha avuto una vita sentimentale molto movimentata: prima di diventare la musa di Federico Fellini, del quale è stata l’amante 17 anni, a soli 15 anni si è sposata con Cesare Rodighiero. Un matrimonio durato 21 giorni e contraddistinto da un aborto spontaneo.

Leggi anche –> Sandra Milo: “Non ho più niente, il Fisco mi ha tolto tutto”

Tre sono invece i matrimoni: la prima volta con Moris Ergas, dal quale ha avuto la prima figlia Debora, poi con Ovidio De Lellis, padre di Ciro e Azzurra, ed infine con il cubano Jorge Ordonez. Il figlio Ciro è noto per una brutta vicenda che coinvolse l’attrice, vittima di un terribile scherzo telefonico.

Leggi anche –> Sandra Milo, paura per l’attrice: malore prima della diretta – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Debora Ergas, figlia di Sandra Milo

Invece, la primogenita Debora Ergas è molto legata alla madre Sandra Milo. Le due, nell’estate 2020, sono anche le inviate speciali della trasmissione di Raiuno ‘La Vita in Diretta’. La giornalista televisiva, figlia dell’amata attrice musa di Federico Fellini e del produttore cinematografico di origine greca Moris Ergas, è molto legata alla madre e la sostiene anche nelle sue battaglie.

In particolare, dopo le parole di sua madre sui problemi col fisco, ha spiegato: “Mia madre si sarà immedesimata in tutte le persone che vivono dei momenti difficili con il fisco. Lei vive del suo lavoro, non ha niente di intestato”. Ha anche attaccato l’imitatrice Virginia Raffaele per una sua imitazione di Sandra Milo. Nella carriera di Debora Ergas, anche un film musicale, In punta di piedi – Street Dance, pellicola del 1984 con la regia di Giampiero Mele.