Damiano Tommasi lascia presidenza AIC dopo dieci anni – VIDEO

L’ex calciatore della Roma Damiano Tommasi lascia presidenza AIC dopo dieci anni e spiega le sue dimissioni: “Serve figura unitaria”.

“Ciao a tutti, con queste righe vi voglio idealmente abbracciare e ringraziare. Oggi con le dimissioni dalla carica di consigliere e Presidente dell’AIC si chiude per me un percorso iniziato con l’ingresso nel Consiglio Direttivo nel lontano 1999”. Inizia con queste parole la lettera di dimissioni di Damiano Tommasi.

L’ex calciatore della Roma spiega: “Non è stato per nulla semplice nel 2011 prendere il testimone da Sergio Campana, dopo 43 anni di storia, con il rischio di rovinare il lavoro svolto fino a quel giorno. I momenti complicati sono stati tanti e ne siamo usciti con l’unione e il gioco di squadra”.

La lettera di Damiano Tommasi

Tra i più complicati momenti della sua presidenza dell’AIC ricorda “il calcio scommesse nel 2011, lo sciopero della Serie A all’inizio della stagione 2011/2012, la tragedia in campo di Piermario Morosini ad aprile 2012”. Poi ancora “la riforma della Lega Pro con la proclamazione dello sciopero, le ripetute elezioni federali, lo sciopero della Serie A femminile revocato all’ultimo nel 2015”. Infine, la mancata qualificazione mondiale, “la mia candidatura federale e i mesi di quarantena che ancora ci stanno mettendo sotto pressione”. Secondo Damiano Tommasi, “la nostra Associazione ha bisogno di unione e voce univoca”. Invece, nell’ultimo periodo “non è stato sempre così e per questo è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti. Alcune mie idee e dichiarazioni, alcune riflessioni e iniziative sono state, negli ultimi mesi, troppo spesso motivo di discussione e contrapposizioni interne”. Da qui oggi la scelta di lasciare.