Alcuni esperti parlano di Covid più debole ma per Ministero della Salute, ISS ed altri virologi è una notizia pericolosa che può indurre a compiere errori.

Secondo l’infettivologo Massimo Galli, c’è ancora da dovere stare attenti per quanto riguarda la situazione epidemia. “È da irresponsabili affermare che ci sia una carica virale del Covid più debole o che addirittura sia cessata. È una affermazione priva di qualunque base scientifica e può indurre parte della popolazione a credere che il contagio sia finito. Cosa assolutamente non vera”.

Galli è preoccupato e sostiene con forza che occorra ancora mantenere le dovute precauzioni, con l’utilizzo delle mascherine ed il mantenimento delle distanze fisiche tra gli individui. E Massimo Galli è sorpreso che tra coloro che sostengono della ormai non pericolosità del Covid ci siano anche alcuni suoi colleghi. Invece lui ed altri esponenti della comunità scientifica invitano alla cautela. “Senza polemizzare. Ma siamo tutti preoccupati che certe ottimistiche dichiarazioni sulla epidemia possano portare ad una percezione sbagliata riguardo ai rischi, che invece ci sono ancora”. Non a caso ci sono stati almeno dieci focolai sparsi in tutta Italia negli ultimi giorni. Dalla BRT di Bologna ai diversi casi di Roma (Fiumicino, un palazzo della Garbatella, la sede Rai, la IRCCS San Raffaele Pisana…) fino alla comunità bulgara di Mondragone ed a tre quartieri isolati a Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

Covid più debole, è una informazione fuorviante e non veritiera

“Questo dimostra che il virus circola ancora e contagia le persone come prima. Anziani e malati sono sempre a rischio”. Ed alla faccia di un Covid più debole, basti pensare cosa sta avvenendo all’estero. Il virus infatti continua a mietere contagiati e vittime senza sosta. La situazione negli Stati Uniti ed in Brasile resta drammatica, con migliaia di casi al giorno. In Germania poi torna alta l’allerta dopo il cluster esploso in un mattatoio. E che ha interessato oltre 1500 persone tra lavoratori ed amici e parenti degli stessi. Chi sostiene della calata pericolosità del virus fa invece riferimento ai “debolmente positivi”.

“Continuate a praticare le misure di sicurezza conosciute”

Persone cioè malate che non contagerebbero più altri soggetti con la stessa facilità riscontrata nei mesi scorsi. Eppure i focolai recenti parlano chiaro: il Covid circola ancora e serve attenzione. Il rischio di un nuovo e massiccio contagio di massa, soprattutto quando il caldo cederà il passo alla stagione fredda, esiste. “Non abbassiamo la guardia”, ripetono il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità ed il comitato tecnico scientifico. Per cui serve ancora indossare la mascherina nei luoghi chiusi, igienizzare e lavare accuratamente le mani più volte al giorno, rispettare le misure di distanziamento sociale e sanificare gli ambienti pubblici con cadenza quotidiana.