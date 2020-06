Coronavirus Italia 29 giugno: “solo” sei morti oggi, calano i contagi

Netto calo dei morti da Coronavirus in Italia, oggi 29 giugno: minimo storico dall’inizio della pandemia, solo sei vittime.

Dopo il dato in rialzo di ieri, che diceva 174 nuovi contagi, 22 morti, 307 guariti, nelle ultime 24 ore c’è stato un drastico calo dei contagi da Coronavirus, ma anche e soprattutto i morti sono il dato più basso in assoluto.

Sono appena 126 i casi totali e di questi 78 sono in una sola Regione, la Lombardia. Da qui arriva però anche qualche notizia positiva: un solo decesso, con le terapie intensive che restano comunque stabili a 43.

Dati Regioni Italia: Coronavirus 29 giugno, la situazione

A proposito di terapie intensive, sono scese sotto le cento unità e oggi se ne contano 96. Quattro le Regioni con vittime, ovvero Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Piemonte ed Emilia Romagna ne contano due a testa. Circa 16.500 sono i malati attuali, dei quali quasi il 93% sono ormai in isolamento domiciliare.

Ci sono quindi ben 16 regioni a zero morti, in queste ultime 24 ore, e addirittura sono ben otto quelle a zero contagi. Queste sono Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Molise. In alcuni casi, il rientro dei focolai ha portato alla normalità la situazione.