Cina Coronavirus | torna la paura | mezzo milione di persone in lockdown

Preoccupa nuovamente e non poco la situazione Cina Coronavirus. A Pechino e dintorni 500mila persone tornano a vivere in stretta quarantena in casa.

Mentre in Italia si dibatte su una presunta ridotta pericolosità dell’epidemia (ma secondo il Ministero della Salute ed alcuni noti virologi non sarebbe affatto così) in Asia torna la paura. In Cina il Coronavirus è ritornato ed in particolare è la capitale Pechino ad avere dovuto intraprendere di nuovo misure di sicurezza molto rigide.

LEGGI ANCHE –> Covid più debole | Galli ed altri lanciano l’allarme | “Non è così”

La stampa internazionale riferisce di un quadro “molto grave ed assai complesso”, con un aumento di contagi riscontrato negli ultimi giorni. Ed ora ci sono di nuovo circa mezzo milione di persone che stanno vivendo in un lockdown completo, proprio a poca distanza da Pechino. È il cantone di Anxin, che sorge 60 km a sud, ad essere stato chiuso del tutto. Anxin sorge nella regione dell’Hebei, fortemente interessata in primavera da contagio. I casi di nuovi infetti emersi negli ultimi 14 giorni ammontano a 300. E tutto sarebbe sorto in un mercato all’ingresso a sud di Pechino. Ora, per bloccare una nuova diffusione di un potenziale contagio su larga scala, è necessario che tutti gli abitanti di Anxin vivano di nuovo sotto strettissima quarantena. Si entra e si esce da quell’area solamente per motivazioni urgenti e di necessità impellente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Lombardia Coronavirus | un autista | “Manager dalla Cina eludevano controlli”

Cina Coronavirus, situazione delicata anche in altre parti del mondo

E la situazione continua ad essere critica anche in Stati Uniti e Brasile. Basti pensare che, per quanto riguarda gli Usa, nella sola Florida sabato 27 giugno i contagi sono stati ben 9585. Il virus corre forte soprattutto nella parte meridionale dell’immensa nazione americana. E la situazione sta peggiorando anche in India, Australia e Nuova Zelanda. Questi Paesi erano riusciti relativamente a contenere l’emergenza. Ora però sono sorti dei focolai sparsi che, se non tenuti sotto controllo, rischiano di fare precipitare le cose. In Europa invece preoccupano il focolaio sorto nella regione tedesca della Westfalia ed i 600 casi emersi in poche ore a Leicester, in Inghilterra.

LEGGI ANCHE –> Gatto con virus raro morde padrona e muore | scatta la profilassi