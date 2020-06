Chiara Ferragni, ansia e preoccupazione: “Matilda ha un tumore”

Fedez e Chiara Ferragni, reduci ha una “giornata tremenda”, raccontano la loro paura per l’amatissimo cane Matilda, colpito da una terribile malattia.

L’insolito silenzio di Fedez e Chiara Ferragni nelle scorse ore su Instagram ha una causa ben precisa. E’ successo qualcosa che li ha molto turbati. Stamattina mentre era a un meeting l’influencer ha ricevuto una chiamata ed è dovuta correre a casa. Matilda, il suo cane, ha avuto delle crisi epilettiche ed si è dovuto portarla immediatamente corsi dal veterinario. Poi è stato necessario il parere di un neurologo veterinario e l’animale è stata sottoposta a una risonanza magnetica.

I timori di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno postato delle stories quasi in contemporanea raccontando cosa è successo. Matilda ha un tumore. Per la risonanza è stato necessario addormentare la cagnolina, operazione rischiosa in virtù della sua età (10 anni). Per fortuna pare che la malattia sia stata scoperta in tempo: ora va tenuta sotto controllo con dei medicinali e forse la radioterapia. “Mi sono veramente spaventata, pensavo di perderla oggi”, ha detto visibilmente commossa Chiara, per cui Matilda come una figlia.

Quanto a Fedez, ha esordito scrivendo sulle stories: “Giornata tremenda purtroppo”. Anche lui ha spiegato che sono stati tutto il giorno dal veterinario e che la cagnolina ha una brutta malattia. “Ma c’è ancora speranza”, ha aggiunto, per poi pubblicare un bellissimo video in cui Leone gioca insieme a Matilda, risalente a solo una settimana fa…

