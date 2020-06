Anna Falchi, la storia con Stefano Ricucci: perché è finita male

La storia d’amore tra Anna Falchi e Stefano Ricucci è ormai finita da anni: scopriamo quali sono state le ragioni che hanno portato alla rottura.

Anna Falchi è stata un sex symbol della televisione italiana per tutti gli anni ’90 ed una delle celebrità più in vista dello stivale per oltre 20 anni. Nell’ultimo decennio del secondo millennio, Anna è stata al centro delle cronache di gossip per la sua relazione con il campione di motociclismo Max Biaggi e poi per la relazione con Fiorello. Con nessuno dei due la modella e attrice romana è convolata a nozze. Per i fiori d’arancio, infatti, Anna ha dovuto attendere il 2005, quando era fidanzata con l’imprenditore romano Stefano Ricucci.

Quel matrimonio è durato legalmente sino al 2011, quando i due hanno ufficializzato il divorzio, ma la separazione consensuale era giunta già nel 2007. Negli anni successivi Anna è stata legata a Denny Montesi, dal quale ha avuto la figlia Alyssa, ed ora è felicemente fidanzata con Andrea Ruggieri, avvocato televisivo e nipote di Bruno Vespa.

Anna Falchi, perché è finito il matrimonio con Stefano Ricucci

Ad oggi Stefano Ricucci è l’unico uomo con cui Anna Falchi è convolata a nozze. Il matrimonio, però, si è concluso dopo soli due anni ed il motivo è noto un po’ a tutti. Poco dopo le nozze, infatti, l’imprenditore è stato coinvolto nello scandalo Bancopoli ed è stato portato in carcere. Anna è stata vicina al marito fino a che ha vissuto il periodo più drammatico della sua vita, ma quando nel 2007 è stato assolto i due hanno deciso consensualmente di separarsi.

Le ragioni le ha condivise a ‘Vieni da me‘ la stessa Anna Falchi lo scorso gennaio: “Abbiamo fatto tutto un percorso insieme in quei momenti drammatici. Mi sono comportata come era giusto che fosse… Ma lui aveva un percorso da intraprendere, io invece dovevo riprendere in mano la mia vita. Cercavo serenità”.