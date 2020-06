Anna Falchi, dramma dell’infanzia: “Non perdono mio padre per quello che mi ha fatto”. La confessione privata della conduttrice e attrice.

Impegnata con una nuova avventura televisiva fa di nuovo parlare di sè Anna Falchi. Sarà la conduttrice di C’è tempo per… al fianco di Beppe Convertini, un nuovo programma di Rai Uno dedicato agli anziani.

La Falchi qualche tempo fa in un’intervista ha rivelato un aspetto drammatico del suo passato riportando alla luce un’infanzia difficilissima.

Anna Falchi, durissima col padre: “Non lo perdono”

Intervistata da Paola Perego durante il programma Non Disturbare ha detto a proposito di suo padre: “Per me è un estraneo. Non si merita il mio perdono perché mi ha cambiato completamente la vita: ci ha abbandonato, non ci è mai stato. Si è palesato solo quando sono diventata famosa”.

La conduttrice non si è poi dilungata sulla sua infanzia che già in passato aveva definito “durissima” e non ha voluto scendere ulteriormente nel dettaglio di quanto suo padre, a parte l’abbandono, le ha fatto.

La Falchi ha parlato anche brevemente di un altro uomo sul quale aveva riposto molta fiducia poi tradita clamorosamente: Stefano Ricucci. “Dopo quello che è successo, avevo di fronte a me un uomo che non riconoscevo più. Era diventato quasi uno sconosciuto per me e con grandissimo dispiacere non me la sono sentita più di portare avanti il nostro percorso. Ma l’ho amato tantissimo – ha sottolineato – anche se mi ha fatto anche tanto male” ha spiegato.