Andrea Delogu, chi è il padre Walter: curiosità e vita privata

Cosa sapere sul passato di Andrea Delogu, chi è il padre della conduttrice, Walter: curiosità e vita privata dell’autista di Vincenzo Muccioli.

Moglie dell’attore Francesco Montanari, lanciato dalla serie tv Romanzo Criminale, Andrea è la figlia di Walter Delogu, autista ed uomo fidatissimo di Vincenzo Muccioli, il fondatore della Comunità di San Patrignano. Classe 1982, nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità.

Quell’esperienza è stata raccontata da Andrea Delogu nel romanzo La collina, dato alle stampe nel 2014 e scritto insieme ad Andrea Cedrola. La conduttrice televisiva ha avuto dunque un’infanzia diversa da quella di altri bambini.

Walter Delogu, cosa sapere sul padre di Andrea

In un’intervista a ‘Repubblica’ ha parlato così dei suoi genitori: “Mio padre era l’autista e l’uomo di fiducia del capo della comunità. Per questo lo vedevo poco, era spesso fuori. Anche mamma aveva un lavoro, si occupava di fotografie. Avevamo una nostra casa e mangiavamo tutti a mensa. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone”.

Da poco Walter Delogu ha scritto a quattro mani insieme a Davide Grassi il romanzo intitolato “Il braccio destro”, edito da Mursia. Pur essendo opera di fantasia, il romanzo è ispirato proprio alla vita avventurosa di Walter Delogu: il padre di Andrea ha vissuto a Milano per la prima parte della sua vita, ha avuto a che fare con la malavita locale, quindi è entrato in comunità a San Patrignano, per disintossicarsi. Autista di Muccioli, fu un testimone importante nel processo al fondatore della comunità. Oggi guida ambulanze a Rimini.