Al Bano furioso e stanco, adesso non ne può più: superato il limite

Al Bano Carrisi è stanco ed arrabbiato, non riesce più a sopportare le indiscrezioni e le notizie fasulle che escono ogni giorno.

In questi mesi Al Bano Carrisi è tornato prepotentemente al centro della cronaca mondana. Il cantante pugliese, infatti, ha allontanato le voci che volevano un suo ritorno in coppia con Romina Power, annunciando di essersi riavvicinato a Loredana Lecciso. Le voci sulla sua vita sentimentale, però, non si sono placate, hanno cambiato solamente indirizzo. Dopo la partecipazione a ‘Domenica In’ per il suo compleanno, l’artista di Cellino San Marco ha chiarito una volta per tutte che bisogna accantonare le voci sulla relazione con Romina e dare il peso e lo spazio che merita alla compagna attuale.

Leggi anche ->Pupo, rivelazione su Romina e Al Bano: “Una sofferenza atroce”

Lo stesso Al Bano ha dichiarato qualche settimana fa di aver cercato di porre fine alle chiacchiere su di lui, chiedendo ad alcune riviste di smetterla di inventarsi dettagli inesistenti o quantomeno di dare in beneficenza i proventi derivanti da quelle notizie. Anche quel tentativo, però, è andato a vuoto l’artista per il momento ha preferito non intervenire più su alcune notizie per non alimentare il gossip.

Leggi anche ->Pupo, rivelazione su Romina e Al Bano: “Una sofferenza atroce”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano stanco delle fake news su Ylenia: superato il limite

Se c’è una cosa che infastidisce ancor di più Al Bano, ma di cui preferisce non parlare: sono le continue presunte notizie su Ylenia. La figlia del cantante e di Romina è ormai scomparsa da molti anni e Al Bano ha voluto mettere la parola fine alla speranza di trovarla quando ha fatto richiesta di morte presunta in tribunale. In questo modo ha messo un cerotto su una ferita che continua a sanguinare e probabilmente lo farà per sempre.

Tuttavia con costanza continuano ad emergere presunte notizie su di lei. Si tratta di vecchie notizie riprese, di presunti avvistamenti già rivelatisi falsi o addirittura notizie inventate. Di recente Al Bano ha rivelato che questo fenomeno è nato immediatamente dopo la scomparsa di Ylenia, definendo sciacalli i giornalisti che se ne sono approfittati. A confermare la rabbia che prova per questo comportamento di alcuni giornalisti è stato Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La Tv Vista da Internet: “non ne può più e minaccia querele nei confronti di ancora specula sulla scomparsa di sua figlia”.