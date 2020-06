Adriana Volpe, il messaggio commovente: “Sofferenza e sopportazione”

Un messaggio davvero emozionante quello che Marcello Cirillo ha dedicato ad Adriana Volpe pronta alla sua nuova avventura in tv: ecco le parole

Una nuova avventura per Adriana Volpe che sarà protagonista insieme ad Alessio Viola su Tv8 con la trasmissione Ogni Mattina. Marcello Cirillo ha incoraggiato la stessa conduttrice con un lungo post su Instagram davvero emozionante: “Questa tua nuova esperienza, dietro la quale c’è sofferenza, sopportazione e coraggio. Ma alla fine tutto torna, i cattivi rimangono con la loro cattiveria in mano…”. Prima della partecipazione al Grande Fratello Vip, la stessa Volpe ha attraversato un momento complicato dopo i vari litigi con Magalli.

Ogni Mattina, la nuova vita di Adriana Volpe

Successivamente nel lungo post su Instagram ha esaltato la figura della sua ex compagna di avventura in tv: “Le persone perbene, anche se a fatica vanno avanti a testa alta! Forza Adriana…”. Durante la prima puntata di Ogni Mattina, dopo i saluti di rito, la conduttrice ha rivelato tutta la sua gioia dopo tanti mesi: “Sono davvero tanto emozionata e ho il cuore in gola. Vorrei ringraziare il pubblico perché se io oggi sono qui è per voi e per il vostro affetto dimostrato dall’uscita dal GF ad oggi”.