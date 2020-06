Ballano in discoteca ma scoprono un positivo Covid: 400 in quarantena

A Zurigo le discoteche hanno riaperto, ma sono state costrette a mettere in quarantena circa 400 persone, poiché è emerso un positivo al Covid-19.

La voglia di tornare a ballare e stare insieme è costata cara a un gruppo di circa 400 persone, che ora si trovano in quarantena dopo aver trascorso la notte del 21 giugno scorso in una discoteca a Zurigo. Secondo le autorità la misura si è rivelata necessaria, perché emerso un caso positivo al Coronavirus.

Dopo quattro giorni dalla festa, avvenuta il 21 giugno in una discoteca di Zurigo, una tra le persone presenti è risultata positiva al test per il Covid-19. Immediatamente tutte le persone che avevano partecipato all’evento sono state messe in isolamento; sono emersi altri 5 casi positivi tra i frequentatori del locale. Il caso è stato segnalato da un medico e, a seguire una nota del Dipartimento della Sanità ha specificato che, per la Svizzera, questa è la prima volta che si verifica una situazione simile. La polizia ha contattato il gestore del locale, requisendo la lista delle persone per poter informare i clienti presenti di doversi sottoporre a una quarantena di dieci giorni.

I provvedimenti sanitari presi a Zurigo

Sono stati presi dei provvedimenti di sicurezza anche per il personale della discoteca. Questo avvenimento ha riportato l’opinione pubblica sulla necessità e l’importanza di rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale. In un comunicato diffuso dalle autorità sanitarie viene ribadito “l’invito alla popolazione a essere prudenti e ad evitare gli assembramenti: laddove ciò non è possibile, il consiglio è di indossare una mascherina“.

