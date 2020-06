Si chiamava Vittoria De Paoli la giovanissima perita nella notte tra il 27 ed il 28 giugno 2020 in un incidente stradale. Aveva recitato in una fiction Rai.

Era una vita bellissima quella di Vittoria De Paoli, la ragazza morta in un incidente a soli 14 anni. La sua vita è finita dopo un violento schianto contro un palo della luce, mentre lei occupava il posto del passeggero su di uno scooter.

Alla guida del motorino c’era un suo amico di 16 anni che è riuscito a sopravvivere. Ma che non è ancora fuori pericolo. Attualmente il giovane versa in condizioni molto grave all’ospedale ‘Ca’foncello’ di Treviso, dove è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Lei invece è deceduta due ore dopo il suo ingresso nella struttura ospedaliera di Conegliano, sempre nel Trevigiano. La ragazza è morta poco dopo l’una di notte del 28 giugno 2020, senza che i medici potessero fare qualcosa per salvarla. La bellissima Vittoria aveva intrapreso una carriera artistica.

Vittoria De Paoli, nel 2016 prese parte ad una fiction Rai

Nel 2016 aveva preso parte alla fiction Rai ‘Di Padre in Figlia’, girata vicino casa sua. Nel cast figuravano anche Cristiana Capotondi, Stefania Rocca ed Alessio Boni. A piangerla sono papà Moreno, mamma Paola e le sue sorelle gemelle di 22 anni, Carolina e Rebecca. La morte di Vittoria De Paoli appare oltremodo ingiusta e rovina la vita anche della sua famiglia. Quando ad andarsene per sempre, ed in maniera così violenta e tremenda, è un’anima così giovane ed anche piena di aspettative, il dolore raddoppia. Tutta la comunità di Maser, il piccolo comune in provincia di Treviso dove Vittoria abitava, si stringe attorno alla sua famiglia.

