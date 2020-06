Spuntano le parole della ragazza accostata a Stefano De Martino. E Belen continua a sfogarsi da sola sul suo profilo Instagram.

In merito alla rottura fra Stefano De Martino e Belen, si vocifera da alcuni giorni di un flirt che il 30enne conduttore di ‘Made in Sud’ starebbe avendo con addirittura due persone che fanno parte del cast della trasmissione.

Si parla di una competizione vera e propria tra una ballerina, tale Maria Rosaria, ed una truccatrice definita come “fisicamente molto simile a Belen”. Senza contare l’ulteriore gossip che riferisce di una notte di passione con una famosa presentatrice televisiva più grande di lui. L’ufficio stampa di Stefano De Martino ha prontamente smentito tutti questi rumors. Arrivano adesso anche le dichiarazioni della stessa Maria Rosaria, che si è sfogata sul suo profilo personale Instagram salvo poi rendere privato tale spazio.

Stefano De Martino e Belen, tante le voci sul conduttore tv

Probabilmente per i troppi commenti ricevuti. In realtà sembra che lei non faccia più la ballerina e nemmeno lavori più nel mondo dello spettacolo. Pare che la ragazza abbia partorito un bel bambino un anno fa e dopo la gravidanza avrebbe cominciato una proficua carriera da istruttrice di pilates e di danza. La diretta interessata trova incredibile che il suo nome sia stato tirato in ballo in questa vicenda. È Fanpage a riportare le sue parole: “Non so come sia spuntato fuori il mio nome. Con questo gossip non c’entro nulla, non lavoro più in televisione”. Intanto continuano i post in solitaria di una Belen ancora vistosamente ferita.

