Stasera in tv | Rosy Abate 2 – La serie: trama del 1° episodio in onda oggi

Rosy Abate 2, la serie ideata da Pietro Valsecchi, spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, andrà in onda con il primo episodio: trama e anticipazioni di oggi, 28 giugno

Lo spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, è giunto alla seconda stagione. Rosy Abate 2 – La serie, infatti, verrà trasmessa stasera alle ore 21.20 su Canale 5. Il primo episodio della stagione è in replica e si intitola Io sono Leonardo Abate. Scopriamo insieme la trama dell’episodio.

Stagione 2, episodio 1:

Io sono Leonardo Abate

Sono trascorsi 6 anni e Rosy Abate viene scarcerata in anticipo per buona condotta. Il tribunale le concede l’affidamento di Leonardo, che nel frattempo è ovviamente cresciuto. 17enne che vive a Napoli e lavora come meccanico e come cameriere, Leonardo non è più l’ingenuo bambino che Rosy ricordava, tanto da notare in lui una sete di potere che non si aspettava di vedere. Il ragazzo, che frequenta un brutto giro, inizia a infilarsi in guai sempre maggiori. Coinvolto in una rissa per difendere Nina Costello, figlia di un camorrista, Leonardo viene fermato dalla polizia e, anche se rilasciato, questo mette non poco in allarme la madre. Il ragazzo era intervenuto per sventare un tentativo di violenza, tuttavia la sua vicinanza alla figlia del camorrista dimostra anche la sua fascinazione a quel mondo in generale. Minacciato dallo spacciatore detto il Mastino, con il quale si era indebitato per 20.000 euro, Leonardo si rivolge a Don Costello per avere da lui un prestito per poter guadagnare tempo. Don Costello, però, fa uccidere il Mastino e anche Nadia, compagna di Luca, facendo in modo di far ricadere su Leonardo tutti gli indizi.

Rosy Abate, cast:

Giulia Michelini ,

, Mario Sgueglia,

Paola Michelini,

Bruno Torrisi,

Vittorio Magazzù,

Davide Devenuto,

Maria Vera Ratti,

Daniela Virgilio,

Gianluca Di Gennaro,

Vincenzo De Michele,

Giovanni Amura

guest-star: Claudio Gioè e Giordano De Plano.

