Stasera in tv – Messa da Requiem in omaggio alle vittime della pandemia

Stasera in tv – Messa da Requiem in omaggio alle vittime della...

Stasera in televisione Rai 1 trasmetterà in diretta la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti che vuole rendere omaggio alle vittime del Covid-19

La pandemia ha impedito a tante persone di dare l’estremo saluto a un proprio caro, una sofferenza che va ad aggiungersi al dolore di averlo perduto. Come sappiamo, sino all’inizio di questa seconda fase caratterizzata dalla “convivenza con il virus”, non era possibile ai cittadini italiani neanche raggiungere i luoghi di culto per poter pregare. Le cose ora sono cambiate, tuttavia le limitazioni per evitare il propagarsi del contagio rimangono comunque tante. Per questi motivi questa sera in tv Rai 1 trametterà in diretta, a partire dalle ore 21.35, la Messa da Requiem di Gaetano Domenico Maria Donizetti, compositore di origini bergamasche, tra i più celebri operisti dell’Ottocento.

Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia

Il luogo in cui si svolgerà l’evento sacro è il cimitero monumentale di Bergamo. Costruito tra il 1896 e il 1913 nel quartiere di Borgo Palazzo, è stato progettato da Ernesto Pirovano ed Ernesto Bazzaro ed è tutt’oggi il camposanto principale della città. Il nord Italia, e la Lombardia in particolar modo, è stata la zona maggiormente colpita dal virus e lo è ancora, nonostante il significativo calo dei contagi.

Ma che cos’è il requiem?

Per chi non lo sapesse, si tratta di una messa eseguita e celebrata in memoria di un defunto secondo il rito liturgico della Chiesa cattolica. Secondo la religione cattolica la messa offerta in memoria del defunto, il quale si trova molto probabilmente in Purgatorio, rende possibile abbreviare la sua permanenza di espiazione portandolo più celermente ad accedere al Paradiso.

Nello specifico, la messa da requiem di Gaetano Donizetti che si svolgerà questa sera è una composizione musicale che utilizza i testi propri dei riti cattolici e sarà dedicata a tutte le vittime dell’epidemia di Covid-19.

