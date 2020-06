Stasera in tv film – Le Fidèle: cast, trama e trailer del film, oggi 28 giugno

Le Fidèle, film del 2017, è interpretato da Matthias Schoenaerts e Adèle Exarchopoulos, alias Gigi e Bibi, due ragazzi travolti da un amore impossibile

Le Fidèle – Una vita al massimo, film del 2017 scritto e diretto da Michaël R. Roskam, è interpretato da Matthias Schoenaerts e Adèle Exarchopoulos, che nei panni di Gigi e Bibi vengono travolti da un amore che sembra impossibile. Selezionata per rappresentare il Belgio ai premi Oscar 2018 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera, la pellicola è stata presentata in anteprima mondiale (fuori concorso) il 7 settembre 2017 alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e distribuita nelle sale cinematografiche italiane nel 2018. Le Fidèle stasera in televisione sarà in onda su Rai 3 alle ore 21.20.

28 giugno

Le Fidèle – Una vita al massimo, trama del film

Gigi e Bibi si incontrano e si innamorano al primo guardo, perdutamente. Lei, ragazza dalla bellezza acqua e sapone, appartiene a una ricca famiglia ed è pilota di auto da corsa. Lui è un giovane affascinante, capace di grandi sentimenti e di fedeltà incondizionata verso coloro a cui vuole davvero bene.

Si radica proprio in questa sua debolezza/forza il segreto di Gigi, il quale rapina banche insieme ai suoi amici di infanzia.

Il gangster di Bruxelles dovrà decidere se cambiare vita e tradire i suoi affetti più cari o se mettere al primo posto la donna che ama, evitando quindi di metterla in pericolo.

Le Fidele, cast:

Matthias Schoenaerts (Gino Gigi Vanoirbeek)

Adèle Exarchopoulos (Bénédicte Bibi Delhany)

Eric De Staercke (Freddy Delhany)

Jean-Benoit Ugeux (Serge Flamand)

Nabil Missoumi (Younes Bouhkris)

Thomas Coumans (Bernard Nardo Delhany)

Nathalie Van Tongelen (Sandra)

Fabien Magry (Eric Lejeune)

Kerem Can (Benze)

Serge Riaboukine (Assa)

Gianni La Rocca (Mike Sorel)

Sam Louwyck (direttore del carcere)

Le Fidele – Una vita al massimo, trailer del film

