Conosciamo meglio la storia di Alessandra Facchinetti, prima figlia di Roby e sorella di Francesco: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Alessandra Facchinetti è la prima figlia di Roby Facchinetti e la sorella di Francesco, dj e oggi manager degli influencer. La famiglia del cantante dei Pooh è stata sempre movimentata con una famiglia allargata con cinque figli avuti dalle tre donne. Nel 1970 è stato legato a Mirella Costa: dalla loro relazione sono nati due figlie Alessandra e Valentina. Poi dopo nove anni è arrivato il divorzio legandosi così successivamente a Rosaria Longoni, mamma di Francesco Facchinetti. Anche qui le cose non sono andate per il verso giusto con lo stesso Roby che ha avuto una storia d’amore nel 1986 con Giovanna Lorenzi. E così il cantante dei Pooh ha avuto altri due figli: Roberto e Giulia.

Alessandra è nata nel 1972 e lo stesso papà Roby le ha dedicato l’album con il suo nome duettando con lei con Din din din. Lei è una grande appassionata di moda e intraprendente, visto che ha studiato presso l’Istituto artistico per l’abbigliamento Marangoni di Milano. Successivamente ha iniziato la carriera come stilista, disegnando le collezioni per marchi prestigiosi, da Moncler Gamme Rouge a Pinko.

Roby Facchinetti, chi è la figlia Alessandra: età, vita e carriera

Nel 1994 ha fatto il suo esordio ufficiale nella moda presso Miu Miu per poi passare da Gucci. Nel 2007 è stata chiamata per rivestire il ruolo di successore di Valentino come direttore creativo della celebre maison. Nel 2011 passa a Pinko per poi arrivare a Tod’s. Durante la sua lunga carriera Alessandra ha collaborato con numerosi artisti: dall’architetto Giò Ponti al pittore Giovanni Boldini, per poi arrivare anche all’artista performativa Vanessa Beecroft.