Pietro Taricone, Kasia Smutniak e la foto che lo ricorda a 10 anni dalla morte. L’attrice ha pubblicato sui social uno scatto in memoria dell’ex compagno, scomparso diversi anni fa a causa di un incidente con il paracadute.

Una fotografia che, pubblicata sui social, ha ricordato a tutti la precoce scomparsa di Taricone, avvenuta 10 anni fa. Così Kasia Smutniak ha ricordato oggi il suo ex compagno, a tanti anni dalla sua morte a causa di quel tragico incidente nel quale rimase coinvolto. Il ricordo di lui resta sempre vivo nella mente e nel cuore dell’attrice.

Pietro Taricone, Kasia Smutniak e quello scatto che ricorda l’ex compagno a 10 anni dalla sua morte

E’ stato sul proprio profilo Instagram che l’attrice Kasia Smutniak ha pubblicato una fotografia che ricorda il suo ex compagno Pietro. Taricone perse la vita 10 anni fa, a causa di un drammatico incidente accaduto mentre Pietro si lanciava con il paracadute. L’immagine che la Smutniak oggi ha mostrato a tutti i propri followers è quella del Nepal, nella fotografia vengono ritratti due bambini di spalle mentre guardano lo splendido paesaggio montuoso di Mustang.

Il motivo per il quale l’attrice ha pubblicato questa immagine per ricordare il suo ex compagno è dovuto al fatto che oggi, proprio in quella città del Nepal, è attiva e opera, grazie alla onlus dedicata a Taricone, una scuola frequentata attualmente da 56 bambini.

Pietro e Kasia andarono in Nepal insieme solo una volta molti anni fa, su un’idea istintiva ed entusiasta di Pietro, e se ne innamorarono perdutamente. E così nacque l’idea di avviare il progetto di solidarietà che 8 anni dopo portò Kasia a tornare ancora in quei luoghi, senza il suo Pietro ma con la sua bambina, e che ha reso possibile costruire proprio in quella città una scuola che accoglie e regala oggi il diritto all’istruzione a moltissimi bambini.