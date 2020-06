Parma Inter dove vederla in streaming e in diretta

Serie A Parma Inter dove vederla. Gialloblu e nerazzurri si affrontano per la 28/a giornata di campionato. Come seguire l’incontro.

Parma-Inter si disputerà la sera di domenica 28 giugno 2020 alle ore 21.45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sugli spalti non saranno presenti i tifosi, come previsto dal protocollo per contrastare la pandemia da Coronavirus. Sarà il 52° confronto in Serie A fra le due formazioni.

DOVE VEDERE PARMA-INTER IN TV

La sfida Parma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

PARMA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Il posticipo della domenica sera della 28ª giornata di Serie A, Parma-Inter, sarà visibile per i clienti Sky mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri potranno seguire la partita in diretta streaming attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti offerti.