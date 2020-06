Parma Inter dove vederla in streaming e in diretta

Serie A Parma Inter dove vederla. Gialloblu e nerazzurri si affrontano per la 28/a giornata di campionato. Come seguire l’incontro.

La Serie A scende in campo alle 21.30: Parma Interdove vederla. Al ‘Tardini’ va in scena la gara che contrappone gli emiliani ai nerazzurri milanesi. I padroni di casa sono lanciatissimi ed arrivano dalla vittoriosa trasferta in casa del Genoa per 4-1. Gli uomini di Antonio Conte invece devono cancellare la delusione vissuta nel precedente turno di campionato, dopo il rocambolesco 3-3 contro il Sassuolo. Come ormai ben noto, l’evento verrà disputato a porte chiuse.

LEGGI ANCHE –> Alberto Zangrillo fuori dal coro: “I contagiati da Coronavirus non sono malati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Parma Inter dove vederla, i canali disponibili

In tv: Parma Inter dove vederla, match che verrà trasmesso in diretta da Sky sui seguenti canali.

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre),

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite)

Match che sarà fruibile anche per gli abbonati dell’emittente satellitare su SkyGo, app disponibile per pc, smartphone e tablet sia iOS che Android. Inoltre sarà possibile guardare la partita in diretta streaming anche attraverso NowTv. Si tratta del servizio di straming live ed on demand messo a disposizione da Sky. Tramite questo sarà possibile acquistare uno dei pacchetti a disposizione per guardare le partite della Serie A. Il fischio di inizio dell’incontro è fissato alle ore 21:45.

LEGGI ANCHE –> Muore l’uomo più anziano al mondo, aveva ottenuto il titolo da meno di un mese