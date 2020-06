Muore l’uomo più anziano al mondo, aveva ottenuto il titolo da meno di un mese. Si è spento sabato scorso Dumitru Comanescu, era il vivente più longevo al mondo. Aveva conquistato il primato da pochissimo.





Il cittadino rumeno è scomparso la notte scorsa. Con i suoi 111 anni e 8 mesi, Dumitru Comanescu era l’uomo vivente più anziano al mondo. Da meno di un mese aveva ottenuto questo importante titolo.

Muore l’uomo più anziano al mondo, da meno di un mese aveva conquistato questo grande primato

Con i suoi 111 anni e 8 mesi, il rumeno Dumitru Comanescu si è spento sabato scorso. Il 28 di maggio Dumitru aveva assunto il titolo di uomo vivente più anziano al mondo, ricevendo il riconoscimento di tale primato dal britannico Bob Weighton, morto all’età di 112 anni.

Dumitru aveva vissuto entrambe le guerre mondiali, l’influenza spagnola del 1918 e l’ascesa e la caduta dell’Urss. Aveva attribuito la fortuna della sua lunga esistenza al grande amore di sua moglie, dei suoi figli e dei suoi nipoti.

Classe 1908, Dumitru era nato l’8 novembre di quell’anno in un villaggio della Romania meridionale di nome Provița de Jos e lì lavorò nel settore agricolo.

Il mese scorso Dumitru aveva ricevuto il titolo di uomo più longevo al mondo e aveva ringraziato tutti coloro che lo avevano aiutato e sostenuto nel corso degli anni. In particolar modo la propria famiglia e i propri amici più cari. Non dimenticando di ringraziare Dio che aveva scelto, secondo quanto da lui stesso dichiarato, di fargli ricevere questo titolo così importante.

L’uomo che si è rivelato essere il più longevo di sempre, Jiroemon Kimura, si è spento nel 2013 in Giappone a 116 anni e 54 giorni. Mentre la donna più anziana al mondo, la cittadina francese Jeanne Louise Calment, ha perso la vita nel 1997 a 122 anni e 164 giorni.