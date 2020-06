Milan Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

La sfida tra Milan e Roma è valida per la giornata 28 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Big-match davvero entusiasmante oggi, domenica 28 giugno, con la sfida Milan Roma in programma alle 17.15 a San Siro. Le due compagini arrivano entrambe da una vittoria entusiasmante: a Lecce i rossoneri hanno disputato una grande partita, mentre i giallorossi hanno superato in rimonta la Sampdoria grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con un problema muscolare: al centro dell’attacco giocherà il croato Rebic. Per Fonseca tornano dal primo minuto Lorenzo Pellegrini e Cristante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Milan Roma, in chiaro su Dazn

Il match che si gioca alle 17.15 del 28 giugno 2020 a San Siro tra Milan e Roma è su Dazn. Segui live la sfida di Serie A su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Milan Roma, le due squadre in campo: le formazioni

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Chalanoglu, Bonaventura, Rebic. All.: Pioli

ROMA (4-2-3-1) – Mirante, Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko. All.: Fonseca