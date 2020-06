Marcello Masi, chi è: carriera e vita privata del giornalista

Marcello Masi, chi è il giornalista oggi conduttore de “La vita in Diretta Estate”. Breve riassunto della sua carriera professionale.

Marcello Masi, nato a Roma il 10 gennaio 1959, è un giornalista italiano. Laureato in Scienze Politiche con una tesi in storia contemporanea curata da Pietro Scoppola, commendatore della Repubblica, Marcello Masi è entrato in RAI nel 1987. Nel 1989 è diventato giornalista economico del “Giornale Radio Rai della Mezzanotte”. Nel 1992 venne chiamato da Livio Zanetti al “Gr Rai”, mentre nel 1994 è passato al TG2 diretto da Clemente J. Mimun. Masi è stato giornalista parlamentare, e dal 1996 al 2002 ha lavorato come conduttore del TG2 Notte.

Marcello Masi: carriera

Nel 2002 l’allora direttore di Televideo Rai, Antonio Bagnardi, lo ha nominato suo vicedirettore. Nel 2003 è stato vicedirettore al TG2 di Mauro Mazza. Masi ha creato due rubriche, di cui è stato responsabile: “Eat Parade” e “Alter Eco”. Nel 2009 è stato confermato vicedirettore del TG2 da Mario Orfeo. Per quattro anni ha curato anche la storica rubrica di approfondimento “TG2 Dossier” e “TG2 Dossier Storie”. Dal 23 giugno 2011 è direttore ad interim del TG2. È autore e conduttore, con Rocco Tolfa, del programma “Signori del vino” in onda su Rai 2. Dal 1º ottobre 2016 conduce su Rai 1 il programma “Linea Verde Life”. È inoltre ideatore, autore e conduttore del programma di Rai 2 “In viaggio con Marcello”. Dal 29 giugno 2020 conduce “La vita in diretta Estate”, in coppia con Andrea Delogu.

