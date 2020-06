Il rapporto amoroso Mara Venier Jerry Calà andrò avanti dal 1981 al 1987. Ma poi tutto terminò, nonostante un sontuoso matrimonio celebrato negli Stati Uniti.

In passato Mara Venier e Jerry Calà sono stati insieme. La loro storia d’amore è vista dai più come lunga e tribolata, nonostante oggi il rapporto tra i due sia molto buono. Ed in tempi relativamente recenti proprio loro due ne hanno parlato.

Era avvenuto nel corso di una ospitata del noto attore e cabarettista a ‘Domenica In’. Tra Mara Venier e Jerry Calà ci fu anche un matrimonio, terminato però con un divorzio. Le nozze furono celebrate a Los Angeles nel 1984, salvo poi concludersi anzitempo già nel 1987. Finì perché il 69enne di Catania, coetaneo della Venier, venne sorpreso da quest’ultimo con un’altra donna. Ed è proprio Jerry Calà (vero nome Calogero Alessandro Augusto Calà) a raccontare questo aneddoto alla trasmissione radiofonica ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2. “Ci trovavamo ad una festa con degli amici. Mi ritrovai in bagno a parlare molto intensamente con una tipa e Mara ci beccò”.

Mara Venier e Jerry Calà, lui racconta: “Mi beccò con un’altra e mi riempì di botte”

Calà continua.- “Non stavamo facendo niente di che. Ma è una di quelle situazioni che alla tua lei non possono piacere. Lei ha frainteso e mi ha anche riempito di botte. Una cosa che lei non ha mai raccontato in giro”. Ma poi pare che avesse fatto seguito qualche altro tradimento. Anche lei, nel corso di una intervista, ha confermato l’indole ‘da farfallone’ di Jerry. E conferma l’episodio di cui sopra. “La vita con lui era sempre un gioco, me ne faceva di tutti i colori. Alla nostra festa di matrimonio, mentre Renato Zero cantava, lui era sparito. L’ho trovato in bagno con un’altra e li ho menati tutti e due. Siamo stati assieme per 6 anni. Oggi è diventato il mio più grande confidente e nei momenti di difficoltà ci sosteniamo e ci ascoltiamo a vicenda”.