La ‘Zia’ Mara Venier festeggia 14 anni di matrimonio con Nicola Carraro. “Il più grande colpo di fortuna della mia vita” scherza lei sui social.

Oggi ricorre una data importante per Mara Venier. Il 28 giugno è un giorno significativo per la 69enne conduttrice televisiva originaria di Venezia. Ed è lei stessa a ricordarcelo con un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram. ‘Zia Mara’ convolava a giuste nozze esattamente 14 anni fa.

Era il 2006 quando lei e Nicola Carraro si promettevano eterno amore. “Buon anniversario amore mio. Sembra ieri, invece sono passati 14 anni. Ti amo amore grande della mia vita. HA RAGIONE @antoclerici DIMENTICAVO la vera “botta di c**o “della mia vita”. Un messaggio pieno di autoironia e nel quale viene coinvolta anche l’amica Antonella Clerici. La Venier ci fa capire di reputare una immensa fortuna l’avere incontrato e sposato Carraro. I due vivono insieme in tutta serenità e presto si concederanno di sicuro una vacanza. Che non vuol dire necessariamente mettersi in viaggio per raggiungere questa o quella destinazione esotica.

Mara Venier, giornata importante il 28 giugno per lei con due importanti eventi

Data la congiuntura negativa attuale che interessa tutto il mondo, per via dell’epidemia in corso, sarà sufficiente stare insieme a casa, in famiglia. Cosa che non sempre può succedere a causa dei rispettivi impegni di lavoro. Carraro, 78 anni, è uno dei più quotati produttori cinematografici in Italia. Ma la data odierna, 28 giugno 2020, non segna soltanto l’anniversario di matrimonio tra lui e la Venier. Infatti la presentatrice televisiva è attesa anche da un altro evento a suo modo significativo. Si chiude oggi il suo secondo anno alla conduzione di ‘Domenica In’, con l’ultima puntata. Lo show avrebbe dovuto avere la sua conclusione a fine maggio. Ma dopo le vicende legate all’epidemia, la Rai ha deciso di estendere il programma fino alla fine di giugno.

