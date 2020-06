Maneskin, il bacio tra Damiano e Thomas: lo scatto piccante

Uno scatto davvero provocatorio tra Damiano e Thomas dei Maneskin nel giorno del Pride di Milano: ecco la foto che ha messo in crisi i numerosi fans

Ancora una volta protagonista la band estrosa i Maneskin. Nel giorno del Pride di Milano, Damiano e Thomas hanno voluto sfidare le tante dicerie sul proprio orientamento. In passato si è parlato della presunta omosessualità di Damiano, ma erano soltanto notizie di gossip con il front-man del celebre gruppo che ha voluto sempre sfidare tutti mettendo in luce il suo conformismo.

Maneskin, il motivo del bacio

Sul loro profilo Instagram ci sono diverse foto con i due che si baciano sventolando anche una bandiera arcobaleno, proprio a dimostrazione del loro supporto al Pride. Tanti i commenti dei fans, anche di chi non sa che i due non sono omosessuali. Subito hanno scritto: “Ma stanno insieme o no?” ed è arrivata immediatamente la risposta di Damiano che simpaticamente ha svelato che Thomas glielo chiede di continuo “ma non si può fare”. I Maneskin sono stati così ancora una volta protagonista schierandosi dalla parte dei più deboli e sfidando ogni forma d’oppressione. Provocatori sul palco e non solo.