Lorenzo Riccardi, critiche per il tatuaggio esagerato e accuse su Claudia

Ancora nell’occhio del ciclone l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, criticato duramente per il suo tatuaggio sconvolgente: poi accuse su Claudia

Nuove rivelazioni di Lorenzo Riccardi sulla sua vita privata con la storia d’amore con Claudia Dionigi. Nelle ultime ore lo stesso ragazzo ha voluto condividere su Instagram un nuovo entusiasmante tatuaggio con un disegno monstre sulla schiena per intero. In molti lo hanno attaccato dicendo come il suo tatuaggio sia bruttissimo, mentre altri lo hanno accusato di non essere più innamorato di Claudia sfruttandola solamente per la popolarità. Ma c’è da dire una cosa: la coppia finora non ha vissuto mai un momento di crisi con i due che sembrano felici nelle storie su Instagram.

Lorenzo Riccardi, pronto per il GF Vip

Per ora l’ex protagonista di Uomini e Donne non ha minimamente pensato agli insulti. Secondo le ultime indiscrezioni Lorenzo sarebbe tra i prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip mettendo a prova, ancor di più, il suo amore per Claudia. Una nuova avventura per farsi conoscere ancora meglio, respingendo al mittente le numerose critiche che ha dovuto continuamente leggere sui social.