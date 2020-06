Lecco, padre uccide i figli, le foto pubblicate all’ora dell’omicidio e il commento: “Sempre insieme”. Strage nella notte. Su Instagram l’uomo pubblica il post con le immagini nello stesso orario in cui ha ucciso i suoi bambini.





La tragica vicenda è avvenuta a Margno, in provincia di Lecco. Prima che si scatenasse la follia omicida, l’uomo con i propri figli si trovava a trascorrere una gita in montagna le cui immagini, che sembrano ritrarre un clima del tutto sereno, sono state pubblicate in un post su Instagram nello stesso orario nel quale è stato compiuto l’omicidio.

Lecco, padre uccide i figli, le immagini pubblicate all’ora dell’omicidio e le parole a commento: “Con i miei ragazzi, sempre insieme”

Nello stesso orario nel quale è stato compiuto il folle gesto con il quale ha ucciso i suoi figli e si è tolto la vita, Mario Bressi, quella stessa notte, ha pubblicato alcune fotografie su Instagram accompagnate da alcune parole a commento rivolte proprio ai suoi due gemelli di 12 anni.

Erano circa le 3 del mattino. E’ stato allora che Bressi ha ucciso i suoi figli, Elena e Diego, togliendosi subito dopo la vita. In quello stesso orario l’uomo ha però pubblicato alcune fotografie su Instagram che lo ritraggono insieme ai propri figli, proprio durante la giornata che avevano trascorso insieme in montagna.

In quello stesso orario nel quale soffocava nel sonno i propri figli, Bressi ha pubblicato sui social alcune fotografie nelle quali i tre sono ritratti abbracciati e sorridenti, intenti a scalare una costruzione metallica a forma di croce. Cosa che assume un valore ancora più grottesco in questa vicenda sono le parole dell’uomo che campeggiano sulle fotografie che sembrano rappresentare una famiglia felice. “Con i miei ragazzi, sempre insieme”, questo recita il commento alle immagini. Poi la follia omicida, probabilmente dovuta all’incapacità di accettare la separazione dalla moglie, si è scatenata, ponendo fine alle vite dei piccoli e a quella dello stesso padre.