Le Fidèle, chi è la protagonista Adele Exarchopoulos: età, foto, carriera

Adele Exarchopoulos è una giovane e bravissima attrice francese. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Nonostante la giovane età, Adèle Exarchopoulos ha già alle spalle una brillante carriera da attrice, e si è assicurata la vittoria della Palma d’oro a Cannes, di un Critics’ Choice Movie Award, di un Premio César e di un National Board of Review Award per La vita di Adele. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Adele Exarchopoulos

Adèle Exarchopoulos è nata il 22 novembre 1993 a Parigi, nel XIV arrondissement, figlia di Didier Exarchopoulos, un insegnante di chitarra di origine greca da parte di padre, e di Marina Niquet, un’infermiera. Ha due fratelli minori, Baptiste ed Émile. All’età di nove anni i genitori la convinsero a iniziare a recitare per vincere la sua timidezza: una scelta che di lì a poco si è rivelata azzeccatissima.

Nel 2005, a 12 anni, Adèle ha debuttato nel film Martha. Nel 2006 ha recitato per la prima volta in televisione nella serie R.I.S. Police scientifique. Nel 2007 ha avuto un ruolo nel film Boxes. Nel 2013, insieme alla collega Léa Seydoux, ha recitato nel film La vita di Adele, vincitore della Palma d’oro alla 66ª edizione del Festival di Cannes, interpretazione che le vale numerosi riconoscimenti, a partire da un Premio César per la migliore promessa femminile.

Per quanto riguarda la vita privata, Adèle Exarchopoulos è stata legata sentimentalmente all’attore francese Jérémie Laheurte, con il quale ha recitato in La vita di Adele. Compagna del rapper di origine maliana Doums, nel 2017 ha dato alla luce un figlio, Ismaël. E’ anche molto attiva sui social: cliccare per credere.

