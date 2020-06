Una adolescente ha perso la vita a seguito di un violento incidente in scooter. A condurlo un suo amico di 16 anni che ora è gravissimo in ospedale. È accaduto nella tarda notte di sabato 27 giugno 2020.

Un gravissimo incidente in scooter costa la vita ad una adolescente. La 14enne Vittoria De Paoli è morta a seguito dell’impatto del motorino condotto da un suo amico di 16 anni contro un palo dell’illuminazione pubblica.

La tragedia si è verificata nella tarda serata di sabato 27 gugno a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Sono ancora sconosciute le cause di questo incidente in scooter. Vittoria è morta due ore dopo il suo ingresso in ospedale a Conegliano, in provincia di Treviso, dove è entrata in codice rosso. Portato invece al ‘Ca’Foncello’ di Treviso, sempre in condizioni molto gravi, il ragazzo che era con lei.

Incidente scooter, gravissimo il 16enne alla guida del mezzo

Attualmente lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva, fino a poche settimane fa destinato esclusivamente ai malati di Covid. Lo scontro tra il motorino ed il palo è avvenuto nei pressi di un incrocio. Il 16enne ha perso di colpo il controllo del ciclomotore e qualche istante dopo ha avuto luogo il drammatico episodio. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto in questa circostanza. Purtroppo è soltanto l’ultima delle tante tragedie su due e quattro ruote che coinvolgono giovani e molto spesso anche giovanissimi sulle nostre strade.

