Ilary Blasi ha finalmente potuto sfoggiare un look strabiliante in discoteca, dopo mesi di lockdown trascorsi in tuta. Francesco Totti però non sembra divertirsi come lei.

Dopo i lunghi e difficili mesi di lockdown in famiglia, sembra che Ilary Blasi si stia concedendo una vacanza divertente in compagnia del marito Francesco Totti e le sorelle, sulla cosa adriatica. La bellissima conduttrice televisiva ieri sera ha passato la serata in una famosa discoteca nei pressi di Riccione, dove si è divertita con spettacoli di fuoco, cocktail e anche tante fotografie in compagnia dei fans. Con lei anche il marito Francesco Totti che, però, piuttosto che dimenarsi in pista insieme alla moglie ha preferito restare seduto sui divanetti del locale. Con la coppia sono stati visti anche alcuni amici e le sorelle di Ilary: Melory e Silvia. Poco prima di condividere su Instagram le foto e i video della serata, Ilary ha postato alcune fotografie scattate tra le bellissime stradine di Spello. La donna appare bellissima come sempre, indossando un completo coordinato verde menta, con crop top e gonna lunga aderente, sneakers bianche e borsa Chanel in pelle nera.

Ilary Blasi, il look luccicante in discoteca

Per la serata invece la Blasi ha scelto un look scintillante e vistoso: in discoteca Ilary indossava una maxi maglia a maniche lunghe con scollo rotondo, ricoperta di paillettes luccicanti argentate e nere organizzate in stripes verticali. All’abito luccicante ha abbinato un paio di camperos in cuoio nero con tacco basso, in modo da essere comoda. I capelli li ha lasciati sciolti, al naturale, ma ha truccato intensamente gli occhi. Di recente la showgirl si era mostrata spesso in comode tute, ma finalmente ha avuto occasione si sfoggiare un look brillante.

Visualizza questo post su Instagram 🖤🤍 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 13 Giu 2020 alle ore 1:02 PDT

