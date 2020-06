La fidanzata di Fabio Rovazzi, Karen Kokeshi, ha risposto ad un commento provocatorio sui social: la ragazza subito ha trovato rimedio, ecco come

La fidanzata di Fabio Rovazzi, Karen Kokeshi, ha cambiato colore dei suoi capelli. Un look totalmente nuovo come ha svelato in un post su Instagram: “L’azzurro intenso di un tempo è ora divenuto di un orrendo verdino melmoso, ma i capelli ringraziano”. Dopo essersi legata a Rovazzi, la ragazza non è più tornare su Youtube con i suoi video che hanno fatto il giro del mondo e così è arrivato un commento di un utente: “Basta chiederle di tornare su Youtube perché non lo farà. Ormai non le serve più perché ha ottenuto i soldi che voleva, quindi basta metterla in una posizione scomoda”. Successivamente la stessa Karen ha risposto senza peli sulla lingua: “Non è così, voglio tornare” rallegrando così la giornata dei suoi fans.

Fabio Rovazzi, il legame con la fidanzata Kokeshi

La storia d’amore con Rovazzi prosegue alla grande come testimonia la dedica dello youtuber: “Sei la mia compagna, la mia matta preferita e la mia complice in tutto. Da quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai staccati un secondo e non ci siamo mai stancati. Abbiamo superato insieme l’impossibile, ci siamo aiutati a vicenda e non siamo mai caduti”.

In passato ai microfoni del settimanale Gente lo stesso youtuber aveva rivelato: “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa”. Infine, ha concluso: “Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Appena ho la porta di casa, ho chiamato un taxi e sono tornato da lei: non ci siamo più separati”.