Una scoperta sensazionale avvenuta dopo una semplice ecografia: donna ha due uteri e dovrà partorire. “Il suo è un caso estremamente raro”.

Una donna ha due uteri, e la scoperta che ha del sensazionale arriva a margine della sua terza gravidanza. Lei si chiama Kelly Fairhurst, è una donna che vive in Inghilterra e ha scoperto di aspettare due gemelli. Uno per utero appunto.

I medici che stanno seguendo la sua gestazione riferiscono che al mondo c’è una donna che ha due uteri in un caso ogni 50 milioni. La scoperta ha avuto luogo attraverso quella che doveva essere una normale ecografia. I dottori stanno pensando comunque di fare nascere i due gemellini mediante due parti distinti e separati. Anche a questo scopo a Kelly hanno consigliato di procedere con un taglio cesareo. La anomalia che caratterizza questa giovane mamma è chiamata uterus didelphys. Kelly ha commentato la scoperta con non poco stupore.

Donna ha due uteri, il suo caso è molto raro

“L’idea di avere anche due cervici mi ha del tutto lasciata esterrefatta. Tutto questo è veramente pazzesco”. A seguire la donna c’è in particolare la dottoressa Asma Khalil, che fa parte del reparto di ostetricia dell’ospedale ‘St. George’ di Londra. Interpellata sulla vicenda, la dottoressa ha spiegato quanto segue. “Quello della nostra paziente è un caso molto, molto raro. Ma in cui è possibile imbattersi. Ci sono parecchie donne che presentano delle anomalie nell’utero e neppure ne sono consapevoli. Può anche capitare che l’ovulo e lo spermatozoo, in una fase assai precoce, si dividano in due. E quindi dipende da quale uovo si attacca a quale utero”.

