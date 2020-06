Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 28 giugno

La crisi sanitaria ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso ha pensato a un modo per non abbandonare i fan del programma

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live, sospeso perché la conduttrice possa concentrarsi sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto, film del 1972 diretto e interpretato da Vittorio Gassman.

Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto, trama del film

Un’amicizia lega due uomini diversi accumunati dall’essere entrambi caduti in disgrazia. Agostino è sprovveduto e spinto dal forte desiderio di ritrovare la madre, mentre il suo amico Armando lo accompagna condividendo con lui le sue sventure e tenendolo lontano dai guai in cui incappa costantemente a causa della sua ingenuità. Rifiutati dalla società, Agostino finirà in un ospedale psichiatrico, mentre Armando in prigione. Tornati in libertà, Armando tornerà alla vita di strada, mentre Agostino tenterà ancora una volta di integrarsi in una società a cui comunque continua a non sentirsi affine.

Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto, cast del film:

Vittorio Gassman (Armando Tavanati)

Paolo Villaggio (Agostino Antoniucci)

Enzo Robutti (malato)

Isa Bellini (zingara in ospedale)

Rossana Di Lorenzo (mamma di Agostino)

Giancarlo Fusco (Cesare)

Corrado Gaipa (giudice)

Augusto Mastrantoni (Giuseppe)

Toni Ucci (infermiere)

Luigi Zerbinati (Luciano)

Liù Bosisio (la direttrice)

