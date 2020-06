Domenica In, gaffe tremenda con Loretta Goggi sul marito scomparso. Nel corso della puntata, in onda questo pomeriggio, Mara Venier e Romina Power sono scivolate su un argomento molto delicato per la cantante.





Durante la diretta del programma in onda su Rai 1, gli spettatori hanno potuto assistere al doppio scivolone, prima della conduttrice televisiva e poi della cantante, sul marito della Goggi, scomparso diversi anni fa.

Leggi anche –> Romina a Domenica In | abbraccio che fa discutere con Mara Venier

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Francesco Renga

Domenica In, lo scivolone della Venier e della Power sul marito scomparso di Loretta Goggi

Ospite di questa ultima puntata della stagione del programma televisivo del pomeriggio domenicale di Rai1, è stata Loretta Goggi. La cantante ha raccontato di un argomento molto difficile e delicato per lei, ovvero della morte del marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011 a causa di un cancro. Non è mancato nel corso della trasmissione un doppio scivolone della conduttrice del programma e di un altro ospite, ovvero Romina Power, proprio su questo delicato argomento.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Durante tutto il corso dell’intervista la Goggi è apparsa molto provata e a tratti commossa nel ricordare l’amore profondo e unico che l’ha legata per così tanti anni a suo marito. La Goggi e il marito coreografo hanno vissuto infatti una relazione d’amore durata ben 32 anni. Non appena il marito è scomparso, la cantante ha vissuto un periodo molto difficile, chiudendosi in un silenzio durato 6 mesi e non riuscendo più a cantare le proprie canzoni, vista la malinconia che le provocava intonare quelle melodie e quelle parole che le facevano pensare al suo amore.