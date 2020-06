Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 28 Giugno

Domenica in oggi, 28 giugno, avrà tanti ospiti in collegamento, fra i quali figurano Fabio Rovazzi e Romina Power: tutti gli ospiti e le anticipazioni sulla puntata

Nella puntata di oggi, 28 giugno, di Domenica in Mara Venier accoglierà tanti ospiti, come sempre su Rai 1 a partire dalle 14.00. Come accaduto sino a ora dall’inizio della crisi economico-sanitaria dovuta al Covid-19, una parte della trasmissione sarà dedicata all’intrattenimento e una seconda all’approfondimento e all’informazione.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

Domenica in, l’ultima puntata!

In occasione della 42esima e ultima puntata dell’edizione 2019/2020, Domenica in porta in studio vecchi amici e nuove conoscenze. Sarà in studio Romina Power, la quale avrà modo di raccontarsi e dire la propria riguardo le dichiarazioni del fratello di Al Bano riportate dal settimanale Oggi. La cantante presenterà il suo ultimo singolo intitolato Una canzone complice.

Ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera Loretta Goggi che, incalzata dalla zia, avrà modo di rivelare dettagli inediti anche sulla sua vita privata. In collegamento interverrà Roby Facchinetti. L’artista si trova a Bergamo, in una delle città più colpite durante questa emergenza sanitaria. Il cantante ha contribuito attivamente affinché il nostro Paese non perdesse la speranza di uscirne. Durante il periodo di quarantena, infatti, Roby ha composto la canzone intitolata Rinascerò, rinascerai, un brano che ha scalato le classifiche arrivando in breve tempo a toccare la vetta del successo. Quello che viene ormai considerato un emblematico inno alla rinascita, ha saputo imprimere un messaggio di speranza di cui sicuramente si sentiva la necessità.

Vecchie conoscenze, collegamenti e attualità

Fra le vecchie conoscenze, di Mara Venier e di Domenica in, ci sarà Jerry Calà. L’attore e cantante sarà in collegamento da Verona e presenterà il brano Un metro indietro che sta già conquistando per la sua essenza d’estate. Si collegheranno con Domenica in anche Fabio Rovazzi, il cast di Made in Sud e Monica Marangoni.

Spazio alla musica con l’esibizione di Andrea Sannino che canterà Abbracciame, una delle sue canzoni di maggior successo. Attualità e informazione, inerenti l’andamento dell’epidemia e su come affrontare le conseguenze che questa ha determinato, saranno discussi in trasmissione avvalendosi del parere di esperti come il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, e Giovanna Botteri, giornalista.

