Desta incredulità la vicenda di un uomo che, tutto contento, acquista un bolide. Ma subito dopo distrugge la Lamborghini appena comprata.

Se non è un record poco ci manca: un uomo compra una fiammante fuoriserie ma la gioia per il nuovo acquisto dura poco. Infatti il nostro eroe distrugge una Lamborghini solamente pochi istanti dopo essere partito a tutta birra dal concessionario.

Lì aveva staccato un assegno da 275mila euro per andare a casa con un modello di Lamborghini Huracan Spider. Peccato che il troppo entusiasmo per l’essersi ritrovato al volante di un simile mostro lo abbia portato ad avere un incidente subito dopo. La vicenda è successa mercoledì 24 giugno nella località inglese di Ossett, nella regione del West Yorkshire. Distrutta l’auto del facoltoso ma maldestro guidatore, che ha riportato danni enormi sul retro. L’uomo che distrugge una Lamborghini subito dopo averla guidata sta bene dal punto di vista fisico, non avendo riportato alcuna seria conseguenza. Ma possiamo ben comprendere come debba sentirsi d’umore.

Distrugge una Lamborghini, l’incidente subito dopo averla comprata

Subito dopo lo schianto i soccorsi medici lo hanno accompagnato in ospedale, facendo scattare un ricovero in codice verde. La polizia inglese ha voluto commentare l’accaduto scrivendo quanto segue sui propri account social ufficiali. “Solo un’altra auto incidentata, ma in questo caso è una Lamborghini nuova di zecca, uscita venti minuti prima dalla concessionaria. La Lamborghini ha ricevuto un colpo da dietro, con un furgone che l’ha tamponata. Ma il sospetto delle autorità che hanno condotto i rilievi del caso è che il guidatore stesse correndo troppo e che ad un certo punto abbia perso il controllo della supercar. Possibile inoltre che ci sia stato anche un guasto ai freni.

