Cade in piscina, bimbo di 3 anni in gravi condizioni a Siena

Ancora brutte notizie per quanto riguarda un bimbo di 3 anni a Siena che versa in gravi condizioni dopo un incidente in piscina

Non finiscono i guai. A Siena un bambino di appena 3 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mayer di Firenze dopo un incidente in piscina. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio, verso le 19, in un agriturismo a Sarteano, in provincia di Siena, insieme alla sua famiglia. Subito è arrivato sul posto il 118 trasferendolo con l’elisoccorso Pegaso viste le condizioni neurologiche. Come svelato dal quotidiano de La Nazione, i carabinieri stanno indagando per conoscere le dinamiche della disavventura.

Cade in piscina, ancora brutte notizie

Già nelle ultime ore ci sono state diverse tragedie in giro per l’Italia con giovanissimi che sono morti in piscina. Ancora un caso orribile nel Senese con il bimbo di 3 anni che è stato subito trasportato all’ospedale Mayer di Firenze. Condizioni davvero gravi per il piccolo, che sarà monitorato a lungo per cercare così di salvarlo dopo il brutto incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 27 giugno 2020.