Il gossip sulla crisi tra Belen e De Martino impazza. Ora spunterebbe fuori una notte di passione che lui avrebbe avuto con un noto volto televisivo femminile.

La crisi tra Belen e De Martino è ormai cosa accertata. Pur non avendo nessuno dei due confermato ufficialmente la loro separazione, è ormai chiaro come i due non vivano più insieme. E che abbiano scelto percorsi sentimentali e di vita differenti.

A soffrirci di più sembra essere di più la Rodriguez, che intervalla post ‘di libertà’ ad altri struggenti e nei quali dà libero sfogo alla propria tristezza. E del resto come potere sopportare il fatto di essere Belen Rodriguez ma di venire lasciata, nonostante questo? Difatti, sul conto di Stefano circolano delle voci con una certa insistenza. Si dice che lui non sia rimasto con le mani in mano subito dopo la separazione dalla 35enne sudamericana e madre di suo figlio Santiago.

Belen e De Martino, il rumour su una notte di passione con una famosa conduttrice

Il gossip sul conto del 30enne ballerino e presentatore televisivo campano imperversa. Si vocifera che una ballerina ed una makeup artist di ‘Made in Sud’ siano in competizione tra di loro per averlo. ‘Made in Sud’ è la trasmissione che Stefano presenta con grande consenso sin dall’anno scorso. Ma riguardo alla crisi tra Belen e De Martino si racconta anche dell’altro. Ad esempio che lui abbia avuto una notte d’amore con una famosa conduttrice televisiva, più grande di lui. Lo riferisce il settimanale ‘Leggo’, che però non fa nomi.

