È Aurora Ramazzotti ad essere sotto la lue dei riflettori. Il suo costumino ha fatto in poco tempo il giro del web. Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

È un fisico da urlo quello che ha esibito poche ore fa la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. In poco tempo il costume da capogiro ha fatto il giro del web e suscitato un elevato numero di commenti e mi piace sui social.

La rete è andata in tilt di fronte ai post pubblicati da Aurora. Ad incantare i follower sono una serie di scatti al mare che ritraggono la ragazza in un bellissimo costumino che lascia molto poco all’immaginazione. Il bikini striminzito ha questa volta stregato proprio tutti.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sta attraversando un periodo davvero positivo. I suoi progetti futuri stanno illuminando man mano la sua carriera televisiva oramai in ascesa. Presto la rivedremo infatti sul grande schermo: nuovi programmi e progetti stanno bollendo in pentola.

Questi ultimi, nonostante i numerosi impegni lavorativi, sono comunque per Aurora giorni di meritato riposo. La ragazza si trova infatti in barca con la madre Michelle Hunziker, Tommaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, ed il fidanzato Goffredo Cerza. Insieme si stanno godendo l’estate.

Aurora Ramazzotti: i progetti futuri e la televisione

Carica di talento e spigliata, Aurora Ramazzotti ha sempre dimostrato un certo carisma di fronte alle telecamere. Nata nel 1997, ha sin da bambina dimostrato di voler seguire le orme della mamma Michelle e di voler far parte del mondo dello spettacolo. Dopo numerosi ingaggi in televisione, negli ultimi giorni è giunta la notizia di una nuova avventura. La vedremo infatti approdare nel nuovo programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. La news è stata diffusa sui social dalla stessa Aurora, che entusiasta ha dichiarato: “Sono molto contenta di far parte della squadra.”