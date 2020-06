YouTube vs TikTok, la storica piattaforma di video online prova una nuova funzione: ecco di cosa si tratta, e chi altro sta copiando il suo esempio.

YouTube sembra essersi decisa a partecipare ad una nuova sfida, questa volta contro TikTok. La piattaforma di videoshering più famosa del mondo ha annunciato l’avvio della prova di una nuova funzione, utile per registrare e pubblicare video molto brevi, di circa 15 secondi. Il modello TikTok. La notizia conferma l’indiscrezione che aveva iniziato a circolare nei mesi scorsi, secondo cui il nuovo strumento di YouTube si chiamerà “Shorts” e sarà messo a disposizione degli utenti entro la fine di quest’anno 2020.

YouTube vs TikTok: anche Instagram e Facebook vogliono partecipare alla gara

In base a quanto annunciato da YouTube, “Shorts” consentirà agli utenti di registrare brevi video da una nuova applicazione per smartphone. Tutti i video saranno poi pubblicati sulla piattaforma come un unico video. Il funzionamento descritto, lo notiamo subito, è simile (se non quasi uguale) a quello di TikTok. Per il momento “Shorts” è in prova, disponibile solo per un numero ristretto di utenti, e non è ancora noto quando avverrà il lancio ufficiale. YouTube è solo una delle compagnie che puntano a inseguire il successo di TikTok. Anche Instagram sta sperimentando in Brasile, Francia e in Germania un nuovo strumento per la registrazione di video brevi, chiamato “Reels”. Facebook a sua volta, per ora solo in Brasile, sta testando “Lasso”, una app per pubblicare video in cui si balla o si fa lip-sync sulle canzoni.

