Temptation Island: Filippo Bisciglia, coppie vip, inizio e cast completo

Conto alla rovescia per Temptation Island, chi sono i partecipanti e quando inizia: conduce Filippo Bisciglia, coppie vip, inizio e cast completo.

Saranno sei le coppie che andranno a comporre la nuova edizione del reality show Temptation Island, condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Regole modificate, in modo da rispettare le norme di contenimento del Coronavirus, ma il reality dei tentatori partirà presto.

Leggi anche –> Temptation Island, via ufficiale: arriva la data – VIDEO

Una delle principali novità di quest’anno è legata all’edizione unica del programma, intanto il conduttore è ospite di Verissimo con un messaggio importante sull’avvio del reality show. Tutto pronto, dunque, per cui andiamo a scoprire di più.

Leggi anche –> Temptation Island Vip, Manila Nazzaro: “Il mio ex aveva un’altra famiglia”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi sono i partecipanti e quando inizia Temptation Island

Da qualche tempo ormai, si conosce la data di inizio del reality, ovvero il 2 luglio, come confermato anche da Filippo Bisciglia in un post su Instagram. Temptation Island ha da poco compiuti sette anni, ma non sembra conoscere crisi e anzi sono tantissimi i fan della trasmissione che non vedono l’ora di ‘scoprire’ cosa accade all’interno delle coppie.

Come si diceva, l’edizione sarà unica e per questo parteciperanno due coppie vip, composte da Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amuroso. Quattro saranno invece le coppie NIP nella trasmissione. L’ultimo annuncio qualche giorno fa riguarda Sofia ed Alessandro. Le altre tre coppie sono: Valeria (27 anni) e Ciavy (35 anni), Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) e Anna (37 anni) e Andrea (27 anni). Attesa anche per scoprire i tentatori di quest’anno.