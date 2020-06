Sorella Romina Power, la morte dopo la gravissima malattia – VIDEO

La sorella minore di Romina Power, Taryn, è deceduta nelle scorse ore dopo aver lottato per un anno e mezzo contro la leucemia.

Si è spenta ieri mattina alle 9:53, Taryn Power, sorella minore della più nota Romina. In molti si ricorderanno di lei per la carriera da attrice portata avanti tra gli anni ’70-’90, altri però ne avranno apprezzato il suo impegno sociale. Taryn, infatti, era un’attivista e si batteva per i diritti dei più deboli. Negli ultimi anni di vita si è dedicata quasi esclusivamente all’insegnamento in favore dei bambini disabili.

Leggi anche ->Romina Power, chi era la sorella Taryn morta di leucemia: vita e carriera

Molto legata alla sorella Romina, madre e nonna affettuosa, Taryn si è ammalata gravemente nel 2018. La diagnosi, purtroppo, è stata infausta: leucemia. Nell’ultimo periodo, dunque, la donna ha lottato contro l’atroce malattia e cercato di godersi il tempo che le restava con le persone care. Purtroppo alla fine la malattia ha avuto la meglio, la il ricordo di questa donna libera e amante della vita in tutte le sue forme rimarrà indelebile in tutti coloro i quali hanno avuto il piacere di conoscerla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI