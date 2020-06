Rita Dalla Chiesa choc: “Mi sento male, sono andata via di testa”

Rita Dalla Chiesa ha confidato su Twitter di essersi sentita male per un episodio che si è verificato oggi al bar e le ha fatto capire un tragico errore.

Nei giorni scorsi Rita Dalla Chiesa è stata duramente criticata sui social e non solo per aver scritto una frase contro il popolo cinese. Quella frase era stata una reazione di getto ad alcuni filmati e immagini che la conduttrice aveva visto sul festival della carne di cane a Yulin. Rita, che è vegetariana ormai da anni, se l’era presa con tutto il popolo cinese per le barbarie che subivano quei cani.

Per quanto sia comprensibile l’aver provato empatia per gli amici a 4 zampe, la frase scritta dalla conduttrice è stata forte: “È peccato mortale volere l’estinzione del loro popolo?”. Leggendo una frase così feroce, gli utenti social le si sono scagliati contro, chiedendole se veramente pensava che sarebbe giusta l’estinzione di un’intera razza per via di un festival che lei disapprova. A quel, punto, compreso l’errore, Rita Dalla Chiesa ha provato a giustificarsi, sostenendo di essere stata fraintesa e specificando che la sua era solo una provocazione.

Rita Dalla Chiesa: “Mi sento male, sono andata via di testa”

Oggi al bar un cameriere cinese ha dato da bere al mio cagnolino che aveva sete. Mi sono sentita male per quello che ho scritto l’altro giorno.Chiedo scusa. Avevo visto delle immagini terribili su Yulin,e sono andata via di https://t.co/VH9XtmXPSe popolo cinese non è solo quello. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 27, 2020

Oggi si è verificato un episodio che ha fatto capire alla conduttrice quanto avesse sbagliato nello scrivere quella frase. Sentendosi in colpa per la sua affermazione e per l’errore commesso, l’ha voluto raccontare su Twitter per scusarsi. Ecco cosa è successo: “Oggi al bar un cameriere cinese ha dato da bere al mio cagnolino che aveva sete. Mi sono sentita male per quello che ho scritto l’altro giorno.Chiedo scusa. Avevo visto delle immagini terribili su Yulin,e sono andata via di testa. Il popolo cinese non è solo quello”.