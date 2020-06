Si tuffa nel fiume Ticino e non riemerge più, ragazzo annegato davanti agli occhi di due amici. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 26 giugno.

Un tragico episodio si è svolto nel pomeriggio di venerdì 26 giugno 2020 con un ragazzo annegato dopo essersi tuffato in compagnia degli amici nel fiume Ticino. La vittima aveva 17 anni ed è sparito nelle acque che bagnano Sesto Calende, in provincia di Varese.

Il giovane si trovava al Ponte di Ferro assieme a due amici, un 16enne ed un 19enne. Proprio loro hanno allertato i soccorsi dopo avere constatato come il ragazzo annegato non desse più cenni di presenza. Alla fine i Vigili del Fuoco ne hanno ritrovato il cadavere dopo due ore di ricerca, a circa 150 metri di distanza.

Ragazzo annegato, il corpo ripescato dal Ticino dopo due ore

I due giovani hanno raccontato di avere visto il 17enne finire a picco senza più riemergere subito dopo essersi tuffato. Era di origini egiziane ma nato in Italia, da quanto risulta, ed abitava a Milano. I Vigili del Fuoco di Somma Lombardo sono intervenuti con la loro squadra di sommozzatori ed anche con un elicottero, per scandagliare l’intera zona dove passa il Ticino. Intervenuti anche i soccorsi medici, con l’arrivo di un elisoccorso, una automedica e tre ambulanze. I due superstiti, anche loro in difficoltà, hanno ricevuto un ricovero in codice verde all’ospedale di Anghera, dove sono entrati in stato di choc. Verso le 18:15 purtroppo c’è stato il ritrovamento del cadavere del ragazzo annegato. Possibile che venga stabilita una autopsia nei prossimi giorni.

