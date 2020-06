Costa carissima per due poliziotti licenziati la loro totale mancanza di rispetto nei confronti delle vittime di un caso di doppio omicidio.

Due poliziotti licenziati dopo che i loro superiori hanno scoperto una condotta da parte loro vergognosa. Facevano entrambi parte del corpo della polizia di Londra ma ora hanno perso il lavoro dopo che avevano mostrato per gioco ad alcuni amici le foto di due ragazze uccise, scattate proprio sulla scena dell’omicidio.

Si trattava di due sorelle, 27enne Nicole Smallman e la 46enne Bibaa Henry. I loro corpi sono stati rinvenuti lo scorso 7 giugno nell’area nord-orientale della capitale inglese. Erano orrendamente sfigurati e ridotti in alcuni casi a pezzi. I poliziotti licenziati, del tutto insensibili della dignità delle due vittime e totalmente irrispettosi di quelli che sono i codici professionale ed etico ai quali avrebbero dovuto attenersi, hanno mostrato le fotografie scattate alle due donne uccise ad alcuni amici. Lo hanno fatto per divertimento.

Poliziotti licenziati, la loro bravata del tutto irrispettosa del codice etico

Il delitto è ancora irrisolto. Le vittime si erano recate ad una festa dalla quale non hanno però mai fatto ritorno. Un maniaco infatti le ha adescate in strada, assalendole per poi fare sparire le proprie tracce. Tempo qualche giorno dopo l’incontro dei due poliziotti con gli amici e quelle immagini riservate hanno fatto il giro dei social network. È stato facile per i loro colleghi risalire a quei due agenti infedeli. Che oltre a perdere il lavoro per giusta causa, hanno ricevuto anche una denuncia da parte della famiglia delle due donne brutalmente ammazzate.

