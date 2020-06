Oggi in tv – Verissimo, le anticipazioni del 27 giugno

Ultimo appuntamento oggi, sabato 27 giugno, con la puntata di Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 16: ecco anticipazioni e ospiti

Novità importanti durante l’ultima puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 27 giugno, a partire dalle 16 su Canale5. Come sigla iniziale ci saranno Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini che presenteranno la loro canzone “La isla“, firmato Takagi & Ketra, che potrebbe diventare uno dei tormentoni dell’estate. Silvia Toffanin, poi, manderà in onda un grande coro virtuale #ImagineForVerissimo con ben cento artisti che hanno partecipato per un messaggio di speranza in questi mesi difficili.

L’elenco vede in prima fila Il Volo, poi Serena Rossi, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Elisabetta Canalis, Serena Autieri, Michelle Hunziker, Laura Chiatti, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, Giusy Ferreri, Francesco Arca, Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, Alberto Urso, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Diana Del Bufalo, Giordana Angi, Sergio Sylvestre, Gerry Scotti, Nek. Poi ci saranno ancora: Paola Iezzi, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello, Francesco Bertoli, Katia Ricciarelli, Paola Turci, Syria, Dolcenera, Raphael Gualazzi, Pago, Lorenzo Fragola, Federica Carta, Emma Muscat, Clizia Fornasier e Attilio Fontana e tanti altri ancora.

Oggi in tv – Verissimo, le curiosità

Successivamente durate la puntata ci sarà anche la replica del cantante Sergio Sylvestre che risponderà alle polemiche sulla sua interpretazione dell’inno nazionale in occasione della finale di Coppa Italia. Inoltre, Baby K e Irama pareranno delle difficoltà che sta vivendo il settore, mentre dalla Sardegna Filippo Bisciglia svelerà come sarà la nuova edizione di “Temptation Island”. Infine, andranno in onda le interviste a Federica Panicucci, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Renzo Arbore e Giulia Michelini. Appuntamento da non perdere oggi, sabato 27 giugno, con l’ultima puntata di Verissimo.