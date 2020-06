Norwich Manchester United FA Cup: streaming formazioni diretta

Il match tra Norwich e Manchester United è valido per i quarti di finale della FA Cup: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Calcio d’inizio alle ore 18:30 in Italia per una grande sfida di calcio internazionale, valida per i quarti della FA Cup. Si affrontano infatti oggi sabato 27 giugno 2020 il Norwich United contro una delle più forti e gloriose compagini della Premier League, il Manchester United.

Leggi anche –> Achraf Hakimi: chi è il possibile acquisto dell’Inter, carriera e curiosità

Ancora una grande sfida di calcio internazionale dunque, il cui esito potrà davvero sorprendente. Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. La sfida arriva a poche ore dalla vittoria dello scudetto del Liverpool.

Leggi anche –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Norwich Manchester United: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alle 18.30 a Carrow Road tra Norwich United e Manchester United solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda anche tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Favori del pronostico dalla parte degli ospiti che in Premier League a ottobre si erano imposti per 3-1. L’ultima vittoria in casa contro il Manchester United da parte del Norwich è datata 2012, ma nel mezzo c’è un’incredibile vittoria all’Old Trafford per due reti a uno nel 2015.

Norwich Manchester United in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le formazioni in campo nel pomeriggio di oggi:

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; McLean, Trybull; Buendia, Duda, Cantwell; Pukki.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Dalot, Bailly, Maguire, Williams; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Martial.