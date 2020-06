Situazione mascherine sposi, da sabato 27 giugno viene introdotta una importante novità per quanto riguarda i matrimoni. Giungono nuove disposizioni.

La CEI – Conferenza Episcopale Italiana – riferisce di avere trovato un accordo con il comitato tecnico-scientifico che fa da supporto al Governo nella gestione dell’emergenza pandemia.

Alla luce dei recenti risultati in materia di contagi, arriva l’ufficialità che vede cadere l’obbligo delle mascherine per gli sposi alle nozze. La cosa ha decorso a partire da sabato 27 giugno 2020 e riguarderà il momento della celebrazione. Invece il sacerdote di turno dovrà rispettare l’indicazione di indossarne una a protezione di bocca e naso. Oltre al dovere restare ad almeno un metro di distanza dai lui e lei. Sarà possibile quindi darsi il fatidico bacio. Il comitato tecnico scientifico ha affermato che i coniugi non possono essere considerati estranei tra loro.

Mascherine sposi, cade il divieto: e niente guanti per i sacerdoti nella Comunione

Per questo tali soggetti possono evitare di indossare le mascherine, a differenza dell’officiante che è invece tenuto ad osservare le indicazioni ben note a tutti. Quanto indicato dalla CEI riguarderà anche il matrimonio con rito civile o le liturgie tipiche di altri credo religiosi. Inoltre, sempre dal 27 giugno, cade l’obbligatorietà per i sacerdoti di fare ricorso ai guanti monouso per distribuire la Comunione ai fedeli. “Ma il sacerdote deve procedere ad una scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche”. Lo stesso dovranno fare anche i fedeli prima di prendere l’ostia. E permane la raccomandazione ad evitare la Comunione direttamente in bocca.

